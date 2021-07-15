Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 6 копеек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 июля 2021 года выросли на 6 копеек и составили 48,23 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек - до 45,46 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 копеек - до 49,17 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 8 копеек - до 56,13 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 11 копеек - до 50,12 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 54 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Махачкале - на 1,7%, Назрани - на 1,0%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 46,08 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,9 до 45,84 рубля, марки Аи-95 - от 47,6 до 50,35 рубля, марки Аи-98 - от 56,4 до 58,51 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 736,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 4,6% и составило 1 млн 422,9 тыс. тонн.