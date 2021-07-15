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Пандемия COVID-19

ЕС включил Украину в список стран, для которых могут быть отменены ограничения на поездки

В список вошли 22 страны

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Совет Евросоюза включил Украину в перечень государств, для которых могут быть отменены санитарные ограничения на краткосрочные поездки в условиях пандемии коронавируса. Новая версия этого списка была опубликована в четверг, в него вошли 22 страны.

"В результате оценки рекомендаций по поводу поэтапной отмены временных ограничений на необязательные поездки Совет ЕС обновил перечень государств и территорий, для которых ограничения на поездки должны быть отменены. В частности, Руанда и Таиланд исключены из этого списка, а Украина добавлена в него", - говорится в заявлении.

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УкраинаПандемия COVID-19
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