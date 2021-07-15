Более 30 бизнесменов из "лондонского списка" готовы вернуться в Россию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 30 из более 100 предпринимателей, входящих в "лондонский список", готовы вернуться из-за границы в Россию в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью RTVI.

"Сегодня готовы приехать 37 человек", - сказал он, уточнив, что всего в списке около 100 обращений от предпринимателей, которые находятся в работе.

Титов ранее в докладе президенту России сообщил, что решил прекратить заниматься возвращением бизнесменов из "лондонского списка" из-за отсутствия гарантий от Генпрокуратуры о неотправлении их в СИЗО.

"Замедлился процесс разрешения приезжать в Россию с гарантией того, что они не будут арестованы. Вот в этом была проблема. Я должен сказать, что сейчас она практически решена: мы договорились с Генеральной прокуратурой - встреча с генпрокурором была буквально вчера. И мы уже выпустили специальное заявление, в котором мы говорим о том, что будем работать и опять принимаем обращения от тех, кто находится за границей и хочет вернуться, при этом [фигуранты списка] хотят иметь гарантию, что не будут арестованы", - рассказал бизнес-омбудсмен.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Россию из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов. По последним данным, всего в список входят 52 фигуранта, еще 20 предпринимателей попросили о включении в список в 2021 году.