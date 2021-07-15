Трутнев поручил ускорить приведение в порядок рыбного порта в Магадане

ТАСС, 15 июля. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел осмотр гидротехнических сооружений рыбного порта в Магадане и поручил ускорить работу по приведению его в порядок.

Ранее была проведена инвентаризация недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Нацрыбресурс", в частности, речь идет о рыбном терминале морского порта Магадан, к которому прилегает более 50 неразграниченных и находящихся в собственности РФ земельных участков. Участки не используются, объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии.

"Есть поручение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина передать эти портовые сооружения от "Нацрыбресурса" в собственность Магаданской области, чтобы привести в порядок и использовать порт во благо развития рыбной промышленности и экономики Магаданской области. Ответственные исполнители его затягивают. А порт должен находиться в руках хозяина, или он так и будет в неухоженном состоянии", - приводятся слова Трутнева в сообщении на сайте кабмина.

Также отмечено, что в рамках осмотра обсуждалось состояние терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. Рыбный терминал порта состоит из трех причалов и пирса. Один причал передан в долгосрочную аренду (причал "Реф-2"), остальные находятся в эксплуатации ФГУП "Нацрыбресурс". Гидротехнические сооружения признаны годными к эксплуатации с ограничениями из-за высокого износа. Для развития рыбопромышленной отрасли Магаданской области необходимо провести ремонт и реконструкцию порта, развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории, обеспечить комплексное обслуживание судов рыбопромыслового, транспортного и пассажирского флота.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, гидротехнические сооружения, рыбный терминал Магаданского морского порта за последние 30 лет, в том числе в результате бесхозяйственной деятельности, пришли в полный упадок. Необходим капитальный ремонт причала и пирса. Мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений рыбного терминала в Магаданском морском порту включены в государственную программу Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса".