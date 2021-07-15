В Минстрое не исключили ввоз трудовых мигрантов на чартерных поездах РЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Минстрой России не исключает возможность ввоза трудовых мигрантов в регионы страны на чартерных поездах РЖД. Об этом в четверг сообщил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Сегодня формируются, по сути, чартеры РЖД, то есть сразу целый состав [трудовых мигрантов] можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка <…> Мы можем с нашего уровня сделать заявку в РЖД, но это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов <…> Можем консолидировано одномоментно привести порядка 1 тыс. человек", - сказал Стасишин, выступая на совещании по реализации проектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге в четверг.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - в два раза. Он также отмечал, что рост цен на жилье в России обусловлен совокупностью факторов, среди которых - отток мигрантов из страны.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России.

Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.