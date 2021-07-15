В Ульяновской области газифицируют более 9 тыс. домовладений

ТАСС, 15 июля. Проект социальной газификации позволит подключить к газу более 9 тыс. домовладений в Ульяновской области, необходимый для проведения этой работы объем средств составляет 655 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"По информации и.о. министра энергетики, ЖКК и городской среды Александра Черепана, для формирования программы догазификации проведена инвентаризация: всего в газифицированных населенных пунктах находится более 9 тыс. домовладений, куда не подведен газ. Предварительно, объем средств, которые необходимы для выполнения социальной газификации в Ульяновской области, составляет 655 млн рублей", - сказано в сообщении.

Поясняется, что стоимость газификации одного домовладения, которая будет вестись на заявительной основе - 70 тыс. рублей. В настоящее время в области решается вопрос об едином операторе газификации, для удобства жителей ООО "Газпром межрегионгаз" разрабатывает Портал единого оператора газификации, где можно будет оставить заявку для своих домовладений.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.