Самозанятые жители Великого Новгорода смогут получить займы на льготных условия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/.Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства начал принимать заявки от самозанятых на получение займов на льготных условиях. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на министерство инвестиционной политики региона.

"Максимальная сумма займа - 500 тыс. рублей, срок займа - до трех лет. Финансирование осуществляется по процентной ставке, равной ключевой ставке Центробанка. Сегодня она составляет 5,5%. Претендовать на поддержку могут лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", зарегистрированные и работающие на территории Великого Новгорода. Деньги можно потратить на приобретение, строительство, капитальный ремонт или реконструкцию основных средств, используемых для ведения бизнеса, закупку сырья, материалов, товаров", - говорится в сообщении.

По данным налоговой службы около 3 тыс. жителей Великого Новгорода выбрали для себя такой налоговый режим.

"Самозанятость - некая альтернатива индивидуальному предпринимательству, но все гораздо проще: не нужен кассовый аппарат, легкая регистрация, не надо сдавать отчетность. Думаю, что специальные займы особенно будут полезны самозанятым на первоначальном этапе ведения бизнеса", - прокомментировал министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.

Льготные займы самозанятым будут предоставляться в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода".