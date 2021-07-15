Форекс-дилеры увеличили клиентскую базу на 18,6% во втором квартале 2021 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Лицензированные форекс-дилеры в России увеличили свою клиентскую базу на 18,6% за второй квартал 2021 года. Общее число действующих рамочных договоров составило 34 991, следует из ежеквартального отчета Ассоциации форекс-дилеров.

За отчетный период было заключено 5 530 рамочных договоров.

"Статистические показатели российского форекса по-прежнему уступают иностранным компаниям, работающим с гражданами нашей страны. Правовая неопределенность ряда FX-инструментов позволяет принимать россиян, а те, в свою очередь, интересуются новыми инструментами, в том числе CFD на цифровые валюты", - пояснил руководитель ассоциации Евгений Машаров.