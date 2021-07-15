В селе в Ульяновской области построили новый мост вместо обрушенного паводковыми водами

ТАСС, 15 июля. Новый мост в селе Тинарка Мелекесского района Ульяновской области был построен и введен в эксплуатацию взамен размытого талыми водами три месяца назад сооружения. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы администрации региона.

"В апреле договорился с жителями Тинарки, что через три месяца мы вместе с ними откроем новый мост. Рад был сегодня со всеми снова встретиться, но уже на новой крепкой переправе. Следил за темпами. Хочу поблагодарить строителей, которые быстро и слаженно выполнили работы и вернули 200 жителей села к нормальной жизни. Теперь не надо ездить по временной объездной дороге", - приводятся в сообщении слова врио главы области Алексея Русских, который принял участие в церемонии открытия переправы.

В пресс-службе отмечают, что новый мостовой переход в селе Тинарка в длину 28 м, ширина проезжей части составляет 8 м. По поручению главы региона министерством транспорта проведена ревизия всех мостовых переходов Ульяновской области. Выявлено порядка 70 объектов, требующих ремонта, по ним будут представлены предложения по устранению недостатков.

Ранее ТАСС сообщал, что школьники села с 16 апреля были переведены на дистанционное обучение из-за угрозы обрушения моста, поврежденного паводковыми водами. Русских тога пообещал, что новый мост будет построен в течение трех месяцев.

Мостовой переход через реку Тинарка был построен в 1970-1971 годы, предназначался для проезда автотранспорта и регулирования уровня местного пруда. Длина переправы составляла 18 метров, ширина - 4,4 метра. В настоящее время в селе живут более 250 человек, почти все они проживают на территории за мостовым переходом.