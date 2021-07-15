В строительство дорог, социальных и туристских объектов Вытегры вложат 11 млрд рублей

ВОЛОГДА, 15 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области инвестируют более 11 млрд рублей в развитие инфраструктуры Вытегорского района в ближайшие два года. Приоритетные объекты обсуждались в четверг на градостроительном совете района, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

"По итогам градостроительного совета в Вытегре приняты решения в отношении 58 объектов, а общий объем инвестиций из всех уровней бюджета составит 11 млрд 845 млн рублей", - говорится в сообщении.

В частности, обсуждался ремонт федеральной трассы А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, которая соединяет Вытегру с соседней Ленинградской областью. Ее протяженность - 656 км, из которых 100 км проходят по территории Вологодской области. Часть дороги - это грунтовка, которая проходит еще и по болотистой местности, поэтому строительство и реконструкция потребует больших капиталовложений. По предварительным оценкам, на приведение магистрали в порядок только в границах Вологодской области требуется около 5 млрд рублей. На градсовете в Вытегре губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил решение о выделении средств, первая часть в размере 500 млн рублей будет выделена в этом году.

Среди основных проблем Вытегры горожане назвали обеспечение города чистой питьевой водой. До 2023 года планируется построить дополнительную станцию водоподготовки, это потребует 90 млн рублей. Помимо этого, в 2023 году в район планируется провести газопровод-отвод от магистральной линии Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра. Магистральный газ поможет решить проблему высоких тарифов на обеспечение теплом многоквартирных домов. Планируется также ремонт пяти школ района, Вытегорского политехнического техникума, школы-сада в поселке Девятины, пристройки к школе в поселке Белый Ручей.

На приобретение передвижного рентген-аппарата, другого медоборудования и техники для Вытегорской ЦРБ в ближайшие два года выделят 53 млн рублей. Зарезервированы также средства на капитальный ремонт Вытегорской школы искусств, пяти домов культуры и четырех библиотек.

Продолжится воссоздание уникальной набережной Вытегры, ее создают в стилистике дореволюционных уездных городков Российской Империи. Работы ведутся в рамках реализации туристического кластера "Русские берега". На данный момент на набережной появились фонтан, ротонда, пешеходные дорожки, балюстрада, пешеходный переход. В рамках следующей очереди планируется реконструкция Детского городка с подходами к музею "Водные пути Севера", а затем - восстановление деревянного шлюза, построенного в XIX веке при создании Мариинской водной системы, самого масштабного водного канала в мире в тот период. Вытегра являлась столицей этой системы. По мнению экспертов, с восстановлением шлюза Вытегра войдет в список первых пяти наиболее привлекательных для туристов мест в области.