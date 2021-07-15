Число зарегистрированных в Санья яхт в первом полугодии выросло на 21,5%

САНЬЯ, 15 июля. /ТАСС/. Число зарегистрированных на хайнаньском курорте Санья яхт в первой половине текущего года выросло на 21,5%, до 814 единиц. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, в первом полугодии в городе было зарегистрировано 144 новых прогулочных судна, что превысило цифру за весь 2020 год, а также стало на 114,9% выше показателя первых шести месяцев 2019 года. Среди 144 новых яхт 63 были импортными, еще 81 - национального производства. Два судна были приписаны к порту Санья с освобождением от таможенных пошлин.

По данным Управления безопасности на море по городу Санья, за первые шесть месяцев текущего года были переоформлены права собственности на 74 яхты - этот показатель также вырос на 146,7%.

В первом полугодии в круизах побывали 634 тыс. человек, договоры на аренду яхт за тот же период времени были заключены 101 тыс. раз. Оба показателя выросли в годовом выражении на 130,7% и 70,8% соответственно.