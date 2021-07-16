Лидеры АТЭС обсудят последствия кризиса, вызванного пандемией

СИДНЕЙ/МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пути выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, восстановление экономики и обеспечение стран региона вакцинами станут главными темами онлайн-встречи лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первая за всю историю объединения неофициальная дополнительная встреча лидеров состоится в пятницу в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин. Также о своем намерении участвовать в диалоге заявил глава Белого дома Джо Байден, который "представит лидерам новую информацию о том, что США делают, чтобы быть арсеналом вакцин для региона и поддерживать всех, кто страдает от COVID-19".

Основной темой встречи, которую на правах председателя озвучила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, станут "коллективные меры реагирования [на кризис, вызванный пандемией] и ускорение экономического восстановления региона". "Лидеры обменяются взглядами на совместные шаги для восстановления экономики и <…> пути сдерживания пандемии COVID-19 посредством быстрой, безопасной и эффективной вакцинации", - указано в заявлении главы новозеландского правительства.

Премьер-министр Новой Зеландии отметила, что по итогам встречи будет проведена специальная пресс-конференция, в ходе которой будут озвучены результаты диалога лидеров.

Выступление Путина

В Кремле тоже сообщили, что в ходе онлайн-встречи "будут обсуждены стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции".

Пока нет информации, каким по очереди будет выступление Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что речь президента РФ планируется транслировать в прямом эфире, возможна лишь небольшая технологическая задержка. Саммит, по его словам, начнется в 14:00 мск.

В предыдущий раз президент РФ выступал в рамках форума АТЭС также в режиме видеоконференции 20 ноября прошлого года. Тогда Путин заявил, что Россия настроена на взаимодействие со всеми участниками объединения. Он обратил внимание, что "пандемия привела действительно к серьезным проблемам в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона". При этом РФ накопила солидный научный и клинический опыт борьбы с коронавирусом и еще весной 2020 года предложила создать зеленые коридоры, свободные от ограничений и санкций в отношении поставок продовольствия и медикаментов, напомнил президент.

На фоне пандемии

Ранее в ходе встречи министров торговли участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества было принято решение о всесторонних мерах по ускорению трансграничного движения вакцин против коронавируса, устранению торговых ограничений и иных барьеров для предприятий, поставляющих вакцины и связанные с их применением товары.

По данным, представленным новозеландским правительством, за время пандемии в странах, входящих в объединение, зарегистрировано более 50 млн случаев заражения коронавирусом и более 1 млн смертей, связанных с вызванным вирусом заболеванием. В последние восемь месяцев в пределах региона ежедневно выявляют более 100 тыс. новых случаев заражения, уже более 22 млн человек оказались в условиях крайней нищеты из-за распространения ковида. Совокупный ВВП экономик АТЭС сократился в 2020 году на 1,9%, что стало самым большим падением со времен Второй мировой войны.

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 г. вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 г. он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.