Меркель заявила, что "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. "Северный поток - 2" должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью; другое развитие событий вызовет напряженность. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг вечером в Вашингтоне после встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Для меня "Северный поток - 2" - дополнительные проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять", - сказала она.

Она отметила, что позиции ФРГ и США по этому вопросу расходятся, но они считают важным сохранить транзит. Канцлер отметила, что ЕС имеет много инструментов для реакции в случае прекращения транзита газа через Украину.

ФРГ и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранен.