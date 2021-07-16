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Пандемия COVID-19
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Байден: США могут вскоре решить, когда отменят ограничения на въезд из ЕС

Их ранее ввели из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американские власти могут в течение ближайших нескольких дней сообщить, когда отменят ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан из Европейского союза, введенные ранее ввиду пандемии. Об этом сообщил в четверг на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден.

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"Мы находимся в процессе изучения того, насколько быстро можем отменить запрет. <...> И я смогу ответить вам на данный вопрос через несколько дней - на вопрос о том, что [именно], вероятнее всего, произойдет [какие действия в этой области предпримет правительство США]", - заявил американский лидер.

По словам Байдена, он ждет сейчас рекомендаций и выводов специалистов американского правительства на этот счет. "Я жду, чтобы услышать от нашей команды, занимающейся ковидом, когда это следует делать", - подчеркнул глава администрации США, имея в виду отмену ограничений. Байден также подтвердил, что Меркель затронула тему отмены запрета на нынешних переговорах.

Данные ограничения были введены еще при предыдущем президенте США Дональде Трампе. Произошло это в марте 2020 года. Отмены запрета активно добиваются европейские страны, а также некоторые отрасли экономики США, в том числе авиакомпании.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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