Глава Минфина США заявила, что обсудит с Байденом утверждение главы ФРС на второй срок

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен намерена обсудить с американским президентом Джо Байденом вопрос о возможности утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет функции центрального банка страны. Об этом глава Минфина США заявила в четверг в эфире телеканала CNBC.

Йеллен был задан вопрос о том, поддерживает ли она выдвижение Пауэлла кандидатом на пост главы ФРС на второй срок. "Этот вопрос я обсужу с президентом", - ответила глава Минфина США. Она подчеркнула, что ФРС в последние месяцы "хорошо выполняла свою работу". Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Пауэлл был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

Йеллен выразила уверенность в том, что в США "в течение нескольких месяцев" инфляция будет высокой. "Но, думаю, в среднесрочной перспективе мы увидим возвращение инфляции к нормальным показателям", - добавила глава Минфина США.