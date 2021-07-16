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Valve выпустила портативную консоль для новейших компьютерных игр

К ней также можно будет подключать периферийные устройства, такие, как монитор, клавиатуру и мышь

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Американская компания Valve представила в четверг портативную игровую консоль Steam Deck с самым мощным игровым процессором в классе. Она позволит играть во все игры, размещенные на принадлежащей Valve онлайн-площадке Steam.

"Steam Deck приносит игры Steam и полюбившиеся функции в мощной и удобной форме [консоли], которую вы можете взять с собой куда угодно", - говорится в сообщении на сайте приставки. Отмечается, что консоль позволит запускать новейшие и самые требовательные компьютерные игры, которые существуют на данный момент. К ней также можно будет подключать периферийные устройства, в том числе монитор, клавиатуру и мышь. Steam Deck оснащена 7-дюймовым сенсорным дисплеем, двумя трекпадами и гироскопом, максимальный срок работы без подзарядки составляет порядка 7-8 часов.

Предзаказ на Steam Deck стартует 16 июля, однако первые игровые устройства будут доставлены покупателям только в декабре этого года, первыми приставки смогут получить жители США, Канады, Великобритании и стран Евросоюза. Цена на консоль будет в зависимости от комплектации варьироваться от $400 до $650, что на $50 дороже аналогичной приставки Switch от компании Nintendo.

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