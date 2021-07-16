Ростех начнет работы над двигателем шестого поколения для боевой авиации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) инициирует научно-исследовательскую работу по двигателю шестого поколения для боевой авиации. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, входит в Ростех) Михаил Ремизов.

"Сейчас инициируются работы по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка, технологии более электрического двигателя <…> Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ", - сказал он.

Ремизов подчеркнул, что для создания двигателя шестого поколения требуется государственное решение и финансирование. Также научно-технический задел по изделию необходимо формировать с опережением.

В настоящее время в России разрабатываются двигатели пятого поколения: "Изделие 30" для истребителя Су-57 и "Изделие РФ" для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 08:00 мск.