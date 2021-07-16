Reuters: США готовятся 16 июля ввести санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американская администрация готовится в пятницу, 16 июля, ввести новые санкции против КНР в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге.

Источники Reuters при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с находившейся с визитом в Вашингтоне канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается. Он также обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района КНР.

В начале июля Байден постановил продлить до 14 июля 2022 года режим так называемой чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга. 14 июля 2020 года Дональд Трамп, который тогда был президентом США, подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Соединенных Штатов для этого специального административного района.

Согласно положениям объединенной китайско-британской совместной декларации от 1984 года, с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна - две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону автономии. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Великобритания и другие страны Запада обвиняют Пекин в том, что он нарушил декларацию, начав реформировать систему выборов в Гонконге и приняв закон о нацбезопасности. Китай объясняет эти меры необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом и подрывом государственной власти и предостерегает иностранные государства от вмешательства во внутреннюю политику КНР.