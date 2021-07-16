WSJ: Intel может купить за $30 млрд производителя микросхем GlobalFoundaries

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Intel рассматривает возможность приобретения за $30 млрд компании GlobalFoundaries, которая выпускает полупроводниковые микросхемы. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников, Intel проводит консультации относительно возможности данной сделки. GlobalFoundaries базируется в США и принадлежит в настоящее время одному из инвестиционных фондов правительства эмирата Абу-Даби.

Согласно оценкам издания, это может стать "крупнейшим приобретением" для Intel. Окончательные договоренности еще не достигнуты, не исключается, что транзакции не последует. В этом случае GlobalFoundaries, как ожидается, перейдет к запланированной ранее процедуре первичного размещения акций.

Как констатирует издание, в Intel рассчитывают, что данная сделка позволит корпорации увеличить объемы поставок микрочипов другим производителям.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2020 год превысил $77 млрд.