В Красноярском крае в сентябре запустят первую гибридную солнечную электростанцию

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Первую автономную гибридную дизель-солнечную энергоустановку (АГЭУ) в Красноярском крае введут в эксплуатацию в Туре в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Мощность установки по генерации солнечной энергии составит 2,5 МВт, в министерстве подчеркнули, что для Крайнего Севера это уникально. "В Туре в сентябре запустят АГЭУ. С вводом энергоустановки мы получаем современный альтернативный источник энергии, который дает нам резерв по мощности, возможность подключения новых потребителей, а также гарантию надежности и качества электроснабжения на территории Туры", - сообщили в пресс-службе.

Это первая подобная установка в регионе. Для энергетики края характерно наличие изолированных энергосистем в северных территориях, работающих в основном от дизельных электростанций. Бюджет края несет большую финансовую нагрузку на субсидирование дорогой дизельной генерации.

"Губернатор Александр Викторович Усс ставит задачу по повышению энергоэффективности таких территорий. Большой перспективой для реализации в изолированных районах обладают проекты солнечной генерации - одной из самых возобновляемых и доступных источников энергии, проекты ветряной генерации, развитие энергоцентров на сырой нефти. Мы сейчас активно работаем над этими проектами. Однозначно, что их должно быть больше", - пояснил агентству министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Афанасьев.

Проект строительства АГЭУ реализуется в рамках энергосервисного договора между ООО "Хевел Энергосервис" (входит в группу компаний "Хевел") и МП "Илимпийские электросети". АГЭУ будет работать совместно с тремя действующими дизельными электростанциями Туры. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 300 млн рублей. Планируется, что АГЭУ позволит экономить до 644 тонн дизельного топлива в год (12 %).