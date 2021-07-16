Эксперт рассказала о причинах снижения посещаемости фитнес-клубов в России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Жаркое лето и ограничительные меры в связи с коронавирусом привели к снижению посещаемости российских фитнес-клубов в июне на 11,6% по сравнению с докризисным показателем. Об этом сообщила в пятницу ТАСС президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Фитнес-отрасль сильно чувствительна к различного рода колебаниям. Сегодня на сохраняющуюся отрицательную динамику продаж влияют низкий сезон, осложнившийся введением ограничительных мер и обязательной вакцинации 60% сотрудников, и погодные условия. Из-за жаркого лета россияне чаще выезжают за город и проводят больше времени вблизи водоемов. На фоне этого в июне 2021 года продажи дополнительных услуг клубов в среднем по России "просели" на 11,2%, посещаемость - на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года", - сказала Силина, уточнив, что в 2020 году в этот месяц отрасль только начала выходить из локдауна.

По ее словам, в целом по рынку отмечается снижение среднего чека на 25-30% к докризисному периоду. Клиенты клубов стали отказываться от приобретения долгосрочных карт, кредитных продуктов, которые в партнерстве с банками предоставляют фитнес-клубы. Также они чаще "замораживают" контракты из-за опасений, связанных с дальнейшим развитием эпидемиологической обстановки и введением ограничений, сказала Силина.

При этом до летнего сезона отрасль постепенно восстанавливалась - ежемесячный прирост выручки составлял 4,5%, однако к докризисным показателям он все же не приблизился. В целом второй квартал 2021 отрасль закрыла с минусом в 10,3%, отметила президент Национального фитнес-сообщества.

Одной из ключевых проблем для отрасли в фитнес-сообществе называют высокую стоимость аренды, которая достигает примерно 30% от всех затрат клуба. В то же время почти 80% фитнес-клубов России находятся в коммерческой аренде. "В прошлом году ключевым игрокам удалось договориться о скидках, но только на 10-30%. Непростые переговоры с арендодателями, начатые с первых недель пандемии, показали, что арендные ставки из-за дефицита необходимых площадей для фитнес-объектов, были завышены, а цены за квадратный метр "перегреты", но теперь "отыграть" к более адекватным условиям достаточно сложно обеим сторонам, так как владельцы коммерческой недвижимости тоже понесли финансовые потери за пандемический кризис. Полностью решить проблему можно было бы через господдержку арендодателей, пошедших на уступки [и снизивших арендную плату] до 50%", - сказала Силина.

Среди возможных мер поддержки она видит "отказ на четыре года от пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости в сторону ее увеличения, снижение ставки налога на имущество организаций до 0,5%, возмещение недополученных арендных платежей за счет налогов на имущество, на землю, арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, необходимое для покрытия этих сумм". Другими мерами она назвала введение моратория на увеличение тарифов на коммунальные услуги до 2023 года включительно и субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным на приобретение и строительство объектов недвижимости. "Это существенно поспособствовало диалогу между арендодателями и фитнес-клубами", - заключила Силина.

О фитнес-сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.