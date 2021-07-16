Летные испытания российского двигателя для SSJ 100 начнутся в следующем году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Летные испытания российского двигателя ПД-8 для самолета SSJ 100 начнутся в следующем году, первый опытный двигатель планируется изготовить в конце этого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС замгендиректора ОДК Михаил Ремизов.

"В настоящее время ОДК завершила первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для самолетов SSJ-NEW. Достигнуты стабильные запуски газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний. Первый опытный двигатель планируется изготовить в конце 2021 года. Летные испытания должны начаться в 2022 году", - сказал он.

Ремизов отметил, что сертификация двигателя намечена на 2023 год. "Пока программа в графике", - сказал он.

Отвечая на вопрос о двигателе ПД-35, Ремизов назвал его госзадачей на перспективу и отметил, что ОДК ждет решения госзаказчика, который должен определить технические требования к двигателю и его рыночные перспективы.

"Рыночная ниша дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов очень трудная и капиталоемкая, на фоне коронакризиса ее емкость дополнительно сократилась. Поэтому создание двигателя фактически является государственной задачей на перспективу", - сказал он.

"Мы планируем продолжить разработку ключевых технологий двигателя большой тяги и рассчитываем, что в ближайшие несколько лет сможем достигнуть той стадии зрелости программы, которая позволит при необходимости завершить разработку двигателя до завершения разработки самолетной платформы", - отметил топ-менеджер.

Двигатель ПД-8 разрабатывается для региональных самолетов, в частности для самолетов SSJ-New. Премьерный показ газогенератора этого двигателя планируется на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.