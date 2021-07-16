Ростех изучает применение газовой турбины большой мощности ГТД 110-М на СПГ-заводах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изучает возможность использования газовой турбины большой мощности ГТД 110-М на СПГ-заводах, сообщил в интервью ТАСС заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов.

"ОДК прорабатывает возможность вывода ГТД-110М на нефтегазовый рынок газотурбинного оборудования. Рассматриваем ее применение в проектах средне- и крупнотоннажных СПГ-заводов", - сказал он.

По словам Ремизова, рынок СПГ в России будет расти при активной поддержке государства.

ГТД-110М на данный момент является первой отечественной разработкой мощностью 90-130 МВт. Газовые турбины являются ключевым элементом парогазовых установок для выработки электричества. "ОДК-Сатурн" сможет ежегодно производить по две газовых турбины большой мощности ГТД 110-М с 2023 года, по четыре - с 2025 года, а всего потребность рынка в этих турбинах оценивается в 30 единиц на 50 млрд руб.

ОДК представит макет газотурбинной установки большой мощности ГТД-110М на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет на следующей неделе в Жуковском.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.