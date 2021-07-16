РБК: цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Цены на бананы в российских магазинах достигли рекордных за пять лет значений, вернувшись на уровень 2016 года. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Бананы начали дорожать с февраля этого года. В апреле цены достигли своего пика - 89,3 руб. за 1 кг, а в июне снизились до 84,1 руб., пишет издание. Однако "для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года", отмечает издание.

По данным исследовательской компании IndexBox, спрос на бананы увеличился на 6% в сравнении с 2019 годом и оценивается в 124 млн т. Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался от страны к стране.

В России бананы, по данным IndexBox, подорожали более существенно - в полтора раза в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, добавляет издание. Помимо этого, на рост цен влияет колебания курса национальной валюты и глобальные нарушения цепочек поставок из Эквадора из-за снижения урожая на фоне неблагоприятных погодных условий и активности вулкана Сангай, пишет РБК.