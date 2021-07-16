В России появится перечень товаров, которые можно производить из вторичного сырья

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября подготовить законопроект о перечнях продукции и товаров, при производстве которых можно использовать вторичное сырье. Соответствующий пункт содержится в опубликованных в пятницу на сайте кабмина решениях по итогам посещения Мишустиным выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.

Поручение адресовано Минприроды и Минпромторгу. Как указано в документе, они должны к ноябрю внести в кабмин законопроект, "предусматривающий право правительства РФ устанавливать перечни видов продукции (товаров), работ, производство, выполнение которых допускается с использованием определенной доли вторичного сырья в их составе".

Как ожидают в правительстве, "это станет частью большой работы по обеспечению увеличения доли использования вторичных ресурсов и стимулированию компаний к их применению в промышленности".