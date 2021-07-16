На Колыме усовершенствовали систему расходования средств фонда особой экономической зоны

ТАСС, 16 июля. Депутаты Магаданской областной думы внесли ряд поправок в действующий региональный бюджет и программу расходования средств фонда особой экономической зоны (ОЭЗ), чтобы система стала более эффективной. Об этом сообщается на сайте областного парламента.

"Депутаты Магаданской областной думы сделали более эффективной систему расходования средств фонда особой экономической зоны, внесли изменения в действующий бюджет и программу ОЭЗ. <...> Обновленная процедура предоставления средств фонда <...> в условиях деятельности ОЭЗ позволит более эффективно и оперативно направлять средства фонда на строительство в регионе важных социальных объектов по национальным проектам и возвращать их в фонд при возмещении затрат из федерального бюджета и других источников", - говорится в сообщении.

Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов пояснил, что система распределения средств станет удобнее. "Ранее поправки вносились после рассмотрения Магаданской областной думой. Теперь правительству региона предоставлена возможность высвобождаемые средства оперативно перераспределять между программными мероприятиями", - сказал он.

Депутатский корпус будет оценивать целесообразность и эффективность использования средств ОЭЗ. Общий объем финансирования программы развития увеличен на 8,4 млн рублей. Эти средства будут направлены на модернизацию и реконструкцию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, в частности строительство навеса для угля и ангара для спецтехники котельной Дуката.

Режим ОЭЗ установлен в Магаданской области с 1999 года. В настоящее время она занимает территорию от Магадана до поселка Палатка. Ее участниками являются 115 предприятий, из них 22 - горнодобывающие. Все они получают поддержку в реализации инвестиционных проектов. Власти Магаданской области планируют расширить режим ОЭЗ на территорию всего региона.