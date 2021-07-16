Мишустин поручил рассмотреть предложения IT-компаний по подготовке кадров

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минцифры рассмотреть предложения технологических компаний по подготовке IT-специалистов, в том числе в области информационной безопасности. Соответствующие пункты содержатся в опубликованных в пятницу на сайте кабмина решениях по итогам посещения премьером выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.

"Минобрнауки России (В. Н. Фалькову), Минцифры России (М. И. Шадаеву) рассмотреть предложения ООО "1С" по вопросу подготовки ИТ-специалистов и по вопросам, требующим решения правительства Российской Федерации, представить соответствующие предложения", - говорится в сообщении.

Этим же министерствам поручено рассмотреть предложения "Лаборатории Касперского" по подготовке специалистов в области информационной безопасности, в том числе по включению таких мероприятий в федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Помимо этого Минцифры и Минпромторг при участии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю должны рассмотреть предложения "Лаборатории Касперского" о корректировке правовой базы, в том числе национальных стандартов, в области информационной безопасности.

Предложить решения по этим вопросам ведомства должны до 20 августа.