Минпромторг и МЭР представят предложения по расширению промкооперации в ЕАЭС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минэкономразвития до 5 августа представить правительству предложения по расширению механизмов промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба кабмина.

"Минпромторгу России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос и представить в правительство РФ предложения по расширению механизмов промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического союза. Срок - 5 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

До 20 августа Минпромторгу поручено представить предложения о внесении изменений в акты правительства, касающиеся изменения срока начала экспорта продукции в рамках реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Кроме того, премьер-министр поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину проработать и представить в правительство в срок до 20 августа предложения по источникам и объемам финансового обеспечения государственной поддержки в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности.

Также кабмин поручил Минцифры и ОСК до 1 декабря представить предложения по использованию российских систем автоматизированного проектирования в судостроении.