Эксперты зафиксировали рост числа фишинговых сайтов в связи со "школьными" выплатами

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество фишинговых сайтов, которые используются преступниками для сбора персональных данных, в первой половине июля резко увеличилось на фоне анонсированных "школьных" выплат. Так, эксперты выявили 170 мошеннических сайтов, которые заманивали граждан получением денежных компенсаций от государства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Bi.Zone.

"С момента подписания Указа о выделении выплат на школьников к новому учебному году экспертами Bi.Zone обнаружено 170 фишинговых ресурсов, которые появились в интернете за последние две недели. Сайтов, посвященных исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, специалистами пока не выявлено. Однако на найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства", - сообщили в компании.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

По словам директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, мошенники с помощью таких сайтов стремятся либо заполучить данные банковской карты жертвы, либо спровоцировать граждан совершить перевод преступникам.

"Данная мошенническая схема может развиваться по нескольким сценариям. Один из них - воровство данных карты пользователя при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй - когда жертву просят оплатить небольшую комиссию под различными предлогами: конвертация валюты, государственный налог, оплата услуг юриста, который якобы помогал оформлять документы и прочее. Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит", - цитирует Волошина пресс-служба компании.

В Bi.Zone уточняют, что в этом году подобных всплесков такого мошенничества еще не было. Прошлый пик использования данного шаблона был зафиксирован лишь в марте, количество таких сайтов не превышало 87.