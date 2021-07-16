Huawei начала в России продажи смарт-часов с поддержкой eSIM и измерением уровня кислорода

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Huawei начинает в России продажи смарт-часов Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro, говорится в сообщении компании. Устройства можно купить с 16 июля в фирменных магазинах и у партнеров.

Умные часы оснащены AMOLED-экраном с диагональю 1,43 дюйма и работают на собственной операционной системе компании - HarmonyOS 2, что дает возможность взаимодействия с другими гаджетами и сервисами Huawei. Также смарт-часы поддерживают eSIM, которая позволяет принимать и совершать звонки без смартфона.

Обе модели непрерывно следят за показателями организма: контролируют температуру тела и уровень кислорода в крови, уведомляя о превышении нормы. Устройства также автоматически определяют более 100 видов физической активности, включая 19 профессиональных режимов.

Производитель обещает, что одной зарядки Huawei Watch 3 хватит на три дня непрерывной работы устройства и до 14 дней в режиме энергосбережения. Модель Huawei Watch 3 Pro способна работать в активном режиме до пяти суток, а в режиме энергосбережения - до 21 дня.

Стоимость Huawei Watch 3 (версии Active, Classic) составляет 29 990 рублей, "старшей" модели Huawei Watch 3 Pro - 36 990 рублей.