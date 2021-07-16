В Польше заявили, что присоединение Балтийской АЭС к энергосистеме страны невозможно

ВАРШАВА, 16 июля. /ТАСС/. Присоединение планируемой Балтийской АЭС в Калининграде к энергосистеме Польши невозможно. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

"Это просто невозможно", - сказал он, сославшись на юридические факторы. "В нашем энергетическом праве есть положение о том, что присоединение АЭС к польской энергетической системе должно быть основано на утверждении, что она была построена в соответствии с польским правом", - отметил Наимский.

В начале июля польская частная энергетическая компания ZE PAK (Комплекс электростанций Пятнув - Адамов - Конин) подтвердила потенциальную заинтересованность в том, чтобы инвестировать в завершение строительства атомной электростанции в Калининградской области, подчеркнув, что участие польского капитала позволило бы рассмотреть возможность последующего создания энергетической связи с Польшей. Потенциальным партнером польской стороны, по неофициальный данным аналитического портала Polityka Insight, может стать венгерская энергетическая компания MVM.

Сооружение Балтийской АЭС в Неманском районе Калининградской области началось в 2009 году в рамках соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией "Росатом" и правительством Калининградской области. Проект Балтийской АЭС в Калининградской области предполагал сооружение двух энергоблоков ВВЭР мощностью не менее 1 170 МВт каждый. Ввод первого энергоблока планировался на 2016 год, второго - на 2018 год.

Электроэнергию, вырабатываемую АЭС, планировалось экспортировать. Однако в 2014 году строительство станции было приостановлено в основном из-за необходимости поиска покупателя электроэнергии. Вместе с тем Росатом окончательно от проекта не отказывался и планировал пересмотреть его технические особенности. Кроме того, госкорпорация продолжала переговоры с европейскими компаниями о поставках электроэнергии с Балтийской АЭС.