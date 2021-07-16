"Яндекс" создает технологию, которая переведет любое иностранное видео в интернете

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Яндекс" создает прототип машинного перевода видеозаписей. Новая технология объединит в себе технологии биометрии, машинный перевод, синтеза и распознавания речи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что благодаря ей пользователи "Яндекс.Браузера" смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом.

"В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. <…> "Яндекс.Браузер" давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео - следующий этап. Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше", - уточнил руководитель направления обработки естественного языка в "Яндексе" Дэвид Талбот.

Прототип работает только с роликами на английском языке. Разработчики технологии уже опробовали ее на видеозаписях на разные темы. Среди них есть видео про машинное обучение, изменение климата, историю Плутона и другие.

Над созданием прототипа работало несколько команд. Сейчас в нем применяются технология синтеза речи, разработки "Яндекс.Переводчика" и биометрия. Она позволяет определить пол говорящего и подобрать нужный голос, а чтобы закадровый голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, замедляет и ускоряет речь, где необходимо. Дело в том, что реплики в оригинале и переводе часто не совпадают по длине, поэтому за темпом речи следит специальный алгоритм, добавили в пресс-службе.

Там отметили, что работа над прототипом продолжается и уже скоро пользователи смогут сами выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.