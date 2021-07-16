В "Газпроме" заявили, что запасы газа в ПХГ Европы восстанавливаются очень медленно

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "Газпром" отмечает медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы - к середине июля была восполнена только треть объема, отобранного прошлой зимой. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"В подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 млрд куб. м - это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне", - сообщает "Газпром".