Минэнерго: рост выпуска бензина после ремонтов на НПЗ поможет стабилизации цен на бирже

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля будет способствовать стабилизации биржевых цен. Об этом заявил ТАСС замминистра энергетики Павел Сорокин.

Отвечая на вопрос, когда можно ожидать замедления темпов роста биржевой цены на бензин, Сорокин напомнил, что в настоящее время Минэнерго и ФАС ведут работу над увеличением на 1 п. п. минимального объема продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Существуют также и другие инструменты, которые могут быть использованы в случае необходимости, в частности, ограничение экспорта бензина. "Но мы сейчас видим, что заканчиваются плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля, что должно еще дополнительно дать бензина. Хотя уже сейчас уровень производства превышает уровень 2019 года", - сказал он.

При этом Сорокин обратил внимание на волатильность цен на бензин на бирже. "Есть колебания на бирже, медленный прирост в отдельные дни, в отдельные дни падение. И, опять же, важно смотреть на розничную цену и на ее динамику", - добавил замминистра.

Кроме того, чтобы избежать дополнительного роста цен на бензин на оптовом рынке, с 1 мая заработал скорректированный демпферный механизм, подчеркнул Сорокин. "Он очень эффективно работает. Потому что, если бы его не было, то сейчас на бирже бы наблюдались мировые цены, которые были бы существенно выше - это примерно больше 10 тыс. рублей разница", - указал он.

В течение недели биржевая цена бензина Аи-92 дважды обновляла исторический максимум и достигала 56,12 тыс. руб. за тонну, после чего в ходе торгов в четверг перешла к снижению - на 0,4%, до 55,88 тыс. руб. за тонну. Бензин Аи-95 на бирже торгуется около рекордных значений - 59,1 тыс. руб. за тонну при максимуме 59,78 тыс. руб. за тонну, достигнутом 3 июля 2020 г. В течение 2021 г. исторические максимумы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рекордные значения неоднократно обновляли также цены на дизельное топливо, мазут и на сжиженные углеводородные газы (СУГ).