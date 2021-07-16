Кабмин утвердил правила получения регионами льготных бюджетных кредитов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило правила предоставления льготных бюджетных кредитов регионам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

Отмечается, что решение принято по поручению президента России. "Российские регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Правила предоставления займов на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы кабмина, принятое решение послужит укреплению региональных финансовых систем и позволит субъектам быстрее закрыть свои обязательства.

Поясняется, что у регионов есть право выпуска облигаций для привлечения рыночного финансирования. По этим ценным бумагам выплачивается купонный доход. Предусмотренные подписанным постановлением бюджетные кредиты можно будет направлять на покрытие этих обязательств. Кроме того, их разрешается использовать для выплат по кредитам, полученным от международных финансовых организаций или коммерческих банков.

Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год. Предусматривается и возможность досрочного погашения.

Заем предоставляется на основании соглашения властей региона с Минфином. При этом регион обязуется ограничить рост долга - его доля не должна превышать 25% от доходов регионального бюджета.