Мировые продажи автомобилей Lada за I полугодие выросли на 41,1%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мировые продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2021 года выросли на 41,1%, до 215,4 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении группы Renault.

Под брендом Dacia проданы 262,8 тыс. автомобилей (+24,5%), чему способствовал успех нового Sandero - самого популярного автомобиля на розничном рынке Европы, отмечается в пресс-релизе.

В России бренд Lada реализовал 200,2 тыс. автомобилей (+51%). Четыре модели Lada входят в топ-10 продаж в России: на первом месте Granta (72,8 тыс. автомобилей), на втором - Vesta (57 тыс. автомобиль), Niva и Largus.

В январе - июне 2020 года мировые продажи автомобилей Lada составили 152,74 тыс. автомобилей, а в России было реализовано 140,62 тыс. автомобилей бренда. Таким образом экспортные продажи Lada в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,7%, до 15,23 тыс. штук.