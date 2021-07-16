Акции "Камаза" на Мосбирже растут почти на 7% на финотчетности за I полугодие по РСБУ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость акций "Камаза" в ходе торгов на Московской бирже выросла на 6,81% и в моменте достигала 76,9 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:04 мск.

К 12:15 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 74,8 рубля за бумагу (+3,89%).

Котировки растут на фоне сообщения о том, что чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета ( РСБУ) за январь - июнь 2021 года выросла более чем в пять раз в годовом выражении - с 554 млн рублей до 2,83 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 50,64%, до 112,3 млрд рублей против 74,56 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.