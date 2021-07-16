В Минэкономразвития предложили переходный период без штрафов для вакцинации в НКО

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова предложила подумать о введении переходного периода без штрафов для некоммерческих организаций (НКО), которые сталкиваются с проблемой обеспечения необходимого уровня вакцинации сотрудников.

"Проблемы некоммерческих организаций, связанные с обеспечением необходимого уровня вакцинации среди сотрудников, схожи с проблемами бизнес-предприятий. Важно разобраться с правилами расчета численности, особенно для сотрудников, осуществляющих свою деятельность эпизодически или удаленно, возможно, предусмотреть переходный период без штрафов для НКО. Ведь остановка их деятельности будет равна остановке помощи нуждающимся и незащищенным группам населения", - сказала Илюшникова в пятницу в ходе координационного совета по благотворительности.

Участники совета заявили о ряде проблем, связанных с организацией вакцинации в некоммерческом секторе. Так, директор центра гражданского анализа и независимых исследований "ГРАНИ" Светлана Маковецкая отметила, что руководители НКО испытывают серьезные затруднения с выполнением требований по обеспечению вакцинации 60% сотрудников своих организаций. "Требования не учитывают специфику "пульсирующей" занятости в НКО, которая означает, что в определенный период года в организацию, например, для проведения какой-то акции помощи, может быть привлечено сразу несколько сотрудников по договорам гражданско-правового характера, экспертов, которые буквально проведут одно-два занятия, или авторов нескольких текстов. Эти люди - партнеры и сторонники - могут в принципе не бывать в офисе организации несколько месяцев кряду, но при этом попасть в отчетность по количеству работников, которая берется в качестве базовой для требований к вакцинации", - уточнила она.

Директор АНО "Агентство социальной информации", член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова подтвердила, что НКО активно подают сведения о численности вакцинированных работников, однако при подаче этих сведений сталкиваются с "большими сложностями". "Во-первых, не совсем ясно, каким образом рассчитывается численность сотрудников организации. Во-вторых, необходимо подать сведения о сотрудниках, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), хотя эти люди чаще всего привлекаются на краткосрочный период, и организации не имеют возможности оказывать влияние на них, а также на уволившихся сотрудников на момент подачи отчетности. В-третьих, согласно разъяснениям правительства Москвы, данные должны быть предоставлены только о тех сотрудниках, которые работают в Москве, тогда как некоммерческие организации зачастую привлекают исполнителей по договорам ГПХ из других регионов. И их количество также учитывается при подаче сведений о численности вакцинированных работников", - пояснила она.