Российские материалы и технологии стали применяться при строительстве дорог в Германии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Битумопроизводные материалы и технологии "Газпром нефти" стали использоваться в строительстве и обслуживании автодорожной сети в Германии, в том числе на скоростных автомагистралях, сообщает компания.

"По итогам тестирования в специализированных лабораториях и опытных испытаний на скоростных автомагистралях ФРГ битумные материалы компании получили сертификаты соответствия общеевропейскому стандарту и национальному стандарту Германии, который имеет повышенные требования к качеству вяжущих", - отметили в компании.

В ходе лабораторных испытаний эксперты из ФРГ подтвердили качество продукции, ее эксплуатационные и экологические характеристики. По итогам тестирования битумных мастик "Газпром нефти" на участке городской автотрассы в Мюнхене немецкие специалисты отметили высокую эффективность сцепления герметизирующих материалов с асфальтобетонным покрытием.

"Немецкая автотранспортная инфраструктура считается эталонной. Надежность и долговечность дорожных покрытий в Германии обеспечиваются также и жесткими требованиями к строительным материалам. Именно поэтому мы адаптировали рецептуру герметиков и добились высокого качества продукта в соответствии с национальными нормативами, в том числе и по безопасности материалов для окружающей среды", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

Битумопроизводные материалы для немецкого рынка выпускает предприятие "НОВА-Брит" в Вязьме Смоленской области.