В Кремле сообщили, что власти нашли механизмы сдерживания цен на продукт

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские власти сформировали механизмы сдерживания цен на продукты, в целом по стране они действуют, хотя и не могут застраховать от скачков в отдельных магазинах. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что президенту РФ Владимиру Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере. "А главное - постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и действуют", - подчеркнул представитель Кремля.

Мониторинг цен на продукты

Правительство России на ежедневной основе продолжает тщательно следить за ценами на продукты, в том числе за необоснованным их повышением. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Еще до прямой линии было поручение президента правительству России самым тщательным образом отслеживать динамику изменения цен [на продукты] на розничном рынке в РФ и тщательно отслеживать какие-то конкретные случаи, когда мы совершенно необоснованно сталкиваемся с резким ростом цен. Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, удалось ли властям разобраться с ценами на морковь после жалобы, прозвучавшей на последней прямой линии.

Песков обратил внимание на то, что президенту РФ Владимиру Путину постоянно докладывают о результатах мониторинга в этой сфере. "А главное - постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах. Но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и действуют", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.