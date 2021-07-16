Небоскребы Сбер-Сити получили экологический сертификат по стандарту BREEAM

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комплекс зданий Сбер-Сити в Москве, в которых расположен главный офис "Сбера", получил экологический сертификат по стандарту BREEAM. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Корпуса А и Б, а также межбашенное пространство-ядро Сбер-Сити на Кутузовском, 32, получили сертификат по стандарту BREEAM. При оценке использовалась схема In-use - для эксплуатируемых зданий. Она подразумевает оценку по таким девяти параметрам, как здоровье и благополучие лиц, пребывающих в здании, энергоэффективность, транспортная доступность, водоэффективность, ресурсоэффективность, устойчивость к экологическим рискам, землепользование и экология, загрязнение, инновационность. Срок действия сертификата составляет три года", - говорится в сообщении.

Сбер-Сити - комплекс зданий на пересечении Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца, на правом берегу Москвы-реки напротив комплекса Москва-Сити. Включает две башни - 47-этажную высотой около 193 м и 41-этажную высотой 168 м (корпуса А и Б, получившие сертификат BREEAM), объединяющий их стилобат (также получил сертификат BREEAM) и примыкающие к ним 10-этажное и 12-этажное здания.

В сообщении отмечается, что ранее по стандарту BREEAM уже сертифицированы московские отделения "Сбера" на Цветном бульваре и в Оружейном переулке, а также офис в Санкт-Петербурге на площади Конституции. Эти строения имеют сертификат уровня Good, здания же Сбер-Сити получили более высокий уровень Very good.

"Сертифицирующим органом отмечены лучшие практики, примененные в проекте. Это автоматический контроль-блик по датчикам освещенности, применение LED-освещения, регулируемого по протоколу DALI, климат-контроль по датчикам температуры, использование датчиков СО2, которые позволяют регулировать дополнительную подачу воздуха в помещения, обеспечивая хорошее самочувствие сотрудников. Отслеживается влажность подаваемого воздуха, ведется мониторинг энергопотребления всех систем", - подчеркивают в "Сбере".

Сообщается, что при оценке зданий Сбер-Сити также отмечены места отдыха для сотрудников и посетителей, спортивный зал и тренажеры на каждом этаже, используемые природные элементы, в частности, висячие сады, зеленые стены и водопад, а также принимаемые меры безопасности - 24-часовой мониторинг, вход по face-id, планы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сертификат BREEAM

Метод экологической оценки эффективности зданий BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) разработан британской организацией BRE Global, он оценивает экологическую эффективность зданий. Сертификация имеет пять уровней - Pass (сертифицирован), Good (хорошо), Very Good (очень хорошо), Excellent (отлично) и Outstanding (превосходно). В России по стандарту BREEAM сертифицированы 177 зданий, сообщает пресс-служба.