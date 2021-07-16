{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Титов: обороты ресторанов в Москве восстановятся после отмены обязательных QR-кодов

По оценке уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, потери общепита составили от 30 до 90%, в зависимости от наличия веранды

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Обороты ресторанов в Москве восстановятся с первого же дня отмены обязательных QR-кодов, то есть с 19 июля. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Обороты восстановятся с первого дня. Более того, за счет отложенного спроса они будут превышать прошлые показатели", - сказал он.

По его оценке, потери общепита "составляли 30-90%, в зависимости от наличия веранды". "Но вряд ли многие закрылись, период ограничений был достаточно коротким", - указал бизнес-омбудсмен.

Как сказал ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, решение не стало большой новостью для представителей общепита, которые ранее обратились с таким предложением к мэру столицы. "Письмо написали [мэру города] Сергею Собянину не так давно, изложили там наши доводы, наше видение, и мэр пошел нам навстречу, приняв это замечательное решение об отмене обязательных QR-кодов. Восстанавливаться рестораны будут долго, потому что потери очень серьезные. Я думаю, несколько месяцев", - сказал он, уточнив, что восстановление отрасли точно произойдет до конца года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что система QR-кодов для посетителей кафе и ресторанов в Москве с 19 июля становится необязательной в связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только привившиеся от ковида, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе гости предъявляют специальный QR-код. Исключение касается летних веранд, которые могут принимать посетителей в обычном режиме.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет
Глава Минпромторга сообщил, что предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов
Читать полностью