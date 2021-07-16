Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных рестораторов за помощь в борьбе с пандемией. Об этом он сообщил в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных", - сказал Собянин.
Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости ковидом, а также за ответственность в выполнении требований врачей Роспотребнадзора. "Надеюсь и на дальнейшее понимание ситуации, и на то, что мы шаг за шагом будем выходить из пандемии", - заключил Собянин.
16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал правилом. Рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом для летних веранд до 1 августа включительно было отменено требование проверять у посетителей QR-коды.
В пятницу Собянин объявил, что с 19 июля система QR-кодов для заведений общепита перестает быть обязательством.