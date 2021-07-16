Собянин поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных рестораторов за помощь в борьбе с пандемией. Об этом он сообщил в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики. Тем не менее, мы должны понимать, что мы находимся еще в зоне риска, в зоне эпидемии, которая продолжается, и, конечно, должны выполнять все санитарные требования и, конечно, обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения, беречь себя и своих родных", - сказал Собянин.

Мэр также поблагодарил москвичей за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости ковидом, а также за ответственность в выполнении требований врачей Роспотребнадзора. "Надеюсь и на дальнейшее понимание ситуации, и на то, что мы шаг за шагом будем выходить из пандемии", - заключил Собянин.