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Пандемия COVID-19

Число регионов России с острой нехваткой медицинского кислорода сократилось до пяти

По словам главы Минпромторга, Россия задействовала все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число регионов, где сохраняется острая нехватка медицинского кислорода, сократилось с 9 до 5. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы с коллегами из других ведомств выстроили скоординированную работу с производителями кислорода и регионами. Дважды в сутки Минпромторг делает срез по запасам медицинского кислорода по всем субъектам федерации. Там, где возникает сложная ситуация, оперативно отрабатываем ее в ручном режиме [….] В итоге число регионов, где возникла острая ситуация с кислородом, сократилось с 9 на сегодняшний день до 5", - отметил он.

Возможности по обеспечению регионов медкислородом 

По его словам, Россия задействовала все возможности по обеспечению регионов медицинским кислородом.

"Если говорить в целом по стране, мы вынуждены задействовать абсолютно все возможности", - сказал он.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19
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