ОАК представит новый однодвигательный истребитель в первый день МАКС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации "Ростех") проведет онлайн-трансляцию презентации нового российского однодвигательного истребителя в первый день МАКС-2021. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ОАК.

"Премьерой домашнего авиасалона ОАК станет презентация нового самолета, которая состоится 20 июля - в первый день МАКС-2021. Презентация будет транслироваться на YouTube-каналах госкорпорации "Ростех", а также на сайте проекта", - говорится в сообщении.

На авиасалоне ОАК представит ряд других новинок: впервые широкой публике будут показаны среднемагистральный самолет МС-21-310 с двигателем ПД-14 и региональный самолет Ил-114-300.

"В экспозиции и в полетной программе будет представлен самолет "Superjet 100". Посетители увидят бизнес-версию этого самолета", - сказали в пресс-службе.

По информации корпорации, в статической части выставки посетители смогут увидеть самолеты военной, транспортной, стратегической и специальной авиации ОАК, включая перспективный многофункциональный Су-57Э.

В этом году Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) отметит свое 15-летие. Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению COVID-19.