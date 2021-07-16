"Росгосстрах" и "Капитал лайф страхование жизни" уличили в антиконкурентном сговоре

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала СК "Росгосстрах" и ООО "Капитал лайф страхование жизни" виновными в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или может привести к ограничению конкуренции на рынках добровольного личного страхования. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве уточнили, что компании заключили между собой письменные соглашения, содержащие, в том числе, условия о минимальном сборе ПАО СК "Росгосстрах" страховых премий в пользу конкурента ООО "Капитал лайф страхование жизни", а также о штрафных санкциях за ненадлежащее исполнение обязанности по сбору страховых премий или за досрочное прекращение исполнения таких обязательств.

"По мнению ФАС России, сами по себе отношения агентирования между этими обществами не противоречат положениям Закона о защите конкуренции. Однако условия, предусматривающие минимальный размер собираемых ПАО СК "Росгосстрах" страховых премий в пользу конкурента - ООО "Капитал лайф страхование жизни", а также обозначенные штрафные санкции привели и (или) могут привести к ограничению конкуренции на рассматриваемых рынках, поскольку могут повлечь за собой отказ ПАО СК "Росгосстрах" от самостоятельных действий на поименованных рынках в интересах хозяйствующего субъекта-конкурента", - считают в ведомстве.

Компаниям были направлены предписания, в соответствии с которыми им необходимо в 30-дневный срок прекратить нарушение антимонопольного законодательства.