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Мантуров сообщил о планах компаний увеличить выпуск "Ковивака"

Компании намерены увеличить выпуск вакцины от коронавируса "Ковивак" по сравнению с прежними планами в 2 млн доз, производство "Эпиваккороны" до 20 декабря составит 9,4 млн, заявил глава Минпромторга РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компании намерены увеличить выпуск вакцины от коронавируса "Ковивак" по сравнению с прежними планами в 2 млн доз, производство "Эпиваккороны" до 20 декабря составит 9,4 млн, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Три площадки, задействованные в производстве "Эпиваккороны", должны поставить до 20 декабря 9,4 млн доз. Производители "Ковивака" также ставят себе целью нарастить производство опережающими темпами по сравнению с их обязательствами по новому контракту, которые закреплены на уровне 2 млн комплектов к 15 декабря", - сказал он.

По его словам, в августе в регистрационное удостоверение "Ковивака" планируется включить площадку предприятия "Нанолек" в Кирове с объемом выпуска под розлив около 3 млн доз к концу года.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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