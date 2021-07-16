{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Компания Ball запустит завод по изготовлению алюминиевой упаковки в Ульяновске

Завод разместится на территории индустриального парка "Заволжье"

ТАСС, 16 июля. Американская корпорация Ball построит завод по производству алюминиевой упаковки в Ульяновской области, запуск состоится в 2023 году, соответствующая договоренность достигнута между компанией и правительством региона. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы администрации области.

"Крупная международная производственная компания выбрала именно Ульяновскую область для размещения нового производства. Нам этот проект даст новые рабочие места и вливания в экономику. На заводе будет создано не менее 200 новых рабочих мест для жителей, в экономику региона инвестировано не менее 13 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова врио главы Ульяновской области Алексея Русских.

Отмечается, что новое предприятие будет производить в Ульяновске упаковку для пива и безалкогольных напитков. Завод разместится на территории индустриального парка "Заволжье", строительство начнется уже осенью 2021 года, к производству продукции завод приступит с 2023 года.

По данным компании, на рынке алюминиевой упаковки наблюдается быстрорастущий спрос. "Мы сохраняем приверженность российскому рынку и рады поддерживать наших многочисленных российских заказчиков, с готовностью исполняя обязательства в условиях беспрецедентного спроса. Поскольку устойчивое развитие является для следующего поколения потребителей ключевой задачей, мы ожидаем, что алюминиевая упаковка, которую можно перерабатывать бесконечно, будет играть все большую роль в развитии экономики замкнутого цикла как в России, так и за ее пределами", - приводятся слова генерального директора "Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск" Руди Линардс.

Теги
РоссияУльяновская область
Пандемия COVID-19
Мантуров заявил, что дефицита аппаратов ИВЛ в России нет
Глава Минпромторга сообщил, что предприятия и их мощности составляют более 100 единиц в сутки, при этом в свободном резерве находятся 580 аппаратов
Читать полностью