Россия расширяет производство немагнитной стали

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. "ПКФ-Газнефтемаш" и "Русполимет" выпустили первые образцы немагнитной стали для нефтегазовой отрасли в рамках программы импортозамещения. Потенциал отрасли на рынке России в настоящее время составляет 400-500 тонн, к 2030 году он может удвоиться - до 800 тонн или до 15 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Он отметил, что применение немагнитной стали имеет ключевое значение для нефтегазовой отрасли и используется, в том числе для бурения сложных скважин. В России в 2020 году такая сталь в России не производилась.

"Были получены первые образцы, которые уже проходят испытания в Западной Сибири, на Ямале. Потребность в такой стали будет составлять до 800 тонн. Если сейчас рынок составляет 400-500 тонн, то по мере усложнения процессов добычи к 2030 г., мы считаем, что рынок более чем удвоится. Он может составлять до 15 млрд рублей", - сказал он.

Сорокин добавил, что разработка технологии и организации производства этой продукции осуществлялась при минимальном участии государства, в том числе в финансировании.