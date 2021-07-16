Гренландия запретила разведку нефти на обширной арктической территории

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Гренландии объявило о запрете на разведку нефти на обширной арктической территории. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства автономной территории.

"Это логичный шаг, поскольку правительство серьезно относится к климатическому кризису. Это решение было принято также в интересах нашей природы, в интересах нашего рыболовства и для того, чтобы сосредоточить нашу экономику на реальном потенциале", - приводит агентство слова министра природных ресурсов Нааи Натаниэльсен.

Сообщается, что основная кампания по разведке шельфа, проводившаяся шотландской компанией Cairn Energy в 2010-2011 годах, не привела к открытиям, а две нефтяные стратегии, представленные предыдущими правительствами с 2014 года, не смогли привлечь компании.

В апреле 2021 года в Гренландии состоялись парламентские выборы, на которых большинство мандатов получила оппозиционная левая партия "Инуит Атакатигиит" (ИА). В соответствии со своим предвыборным обещанием, правительство в настоящее время проводит консультации по законопроекту о запрете разведки и добычи урана в Гренландии. Остров Гренландия, 80% которого покрыто льдом, располагает значительными природными ресурсами - нефтью, газом, золотом, алмазами, ураном, цинком и свинцом, однако освоение природных ресурсов сопряжено со значительными сложностями, в том числе из-за плохо развитой инфраструктуры и многочисленных бюрократических препон.